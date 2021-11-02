Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Украинский генерал заявил о планах контрнаступательной операции в Донбассе

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Украина готова к эскалации и новому витку боевых действий в Донбассе, заявил командующий Объединенными силами - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

"Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Помимо стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем контрнаступательную операцию", - сказал Павлюк в интервью, опубликованном на странице Украинского центра безопасности и сотрудничества в YouTube во вторник.

Он заверил, что украинские войска к этому готовы.

"Я не считаю представителей ОРДЛО (самопровозглашенные республики Донбасса - ИФ) самостоятельной единицей, которая имеет свое мнение. Это обычные марионетки (...). Это все одна цель - максимально снизить потенциал Украины и вынудить сесть за стол переговоров на условиях России", - указал он.

Ранее во вторник сообщалось, что министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке.

Украина ВСУ Донбасс Александр Павлюк

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 2 ноября

Министр обороны Украины подал в отставку

Министр обороны Украины подал в отставку

Более 100 повстанцев-хуситов погибли в Йемене из-за ударов международной коалиции

Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ

Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ

Цена российского газа для Молдавии будет обновляться ежемесячно

Цена российского газа для Молдавии будет обновляться ежемесячно

Зеленский ввел новые санкции против физических и юрлиц РФ за выборы в Крыму

Зеленский ввел новые санкции против физических и юрлиц РФ за выборы в Крыму

Суд в Киеве избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств

Суд в Киеве избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств

Китайская версия игры Fortnite перестанет работать в стране с 15 ноября

Китайская версия игры Fortnite перестанет работать в стране с 15 ноября

Мировые лидеры договорились прекратить вырубку лесов к 2030 году

Мировые лидеры договорились прекратить вырубку лесов к 2030 году

Производитель электромобилей Rivian проведет IPO на следующей неделе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });