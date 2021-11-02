Украинский генерал заявил о планах контрнаступательной операции в Донбассе

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Украина готова к эскалации и новому витку боевых действий в Донбассе, заявил командующий Объединенными силами - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

"Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Помимо стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем контрнаступательную операцию", - сказал Павлюк в интервью, опубликованном на странице Украинского центра безопасности и сотрудничества в YouTube во вторник.

Он заверил, что украинские войска к этому готовы.

"Я не считаю представителей ОРДЛО (самопровозглашенные республики Донбасса - ИФ) самостоятельной единицей, которая имеет свое мнение. Это обычные марионетки (...). Это все одна цель - максимально снизить потенциал Украины и вынудить сесть за стол переговоров на условиях России", - указал он.

Ранее во вторник сообщалось, что министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке.