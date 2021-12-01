Источник сообщил о сохранении онлайн-формата минских переговоров минимум на год

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Трехсторонняя контактная группа по Украине не планирует возвращаться к очным переговорам на минской площадке, в ближайший год или два переговоры будут проходить в режиме видеоконференции, как сейчас, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он напомнил, что это связано с пандемией.

"В ближайшие год, а может два или даже больше речи о возвращении к очным переговорам, о возвращении в Минск не идет", - сказал собеседник агентства. - Пандемия изменила подход. Переговоры перешли в онлайн. Предпосылок к возвращению в очную форму нет".

По его словам, "минский формат" де-факто стал "онлайн форматом".