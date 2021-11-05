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Грузинская оппозиция решила провести в субботу митинг у стен тюрьмы в Рустави

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры грузинской оппозиции приняли решение провести 6 ноября масштабный митинг своих сторонников не в Тбилиси на площади Свободы, как планировалось, а у стен тюрьмы в Рустави, где в заключении находится бывший президент страны Михаил Саакашвили.

"Состояние здоровья Михаила Саакашвили с каждым днем ухудшается, поэтому для его поддержки 6 ноября в 17:00 мы соберемся у стен Руставской тюрьмы. Нас будет очень много, и эта акция под требованием госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику будет растущей и круглосуточной. В этой акции примут участие сторонники оппозиции со всех регионов Грузии", - заявил на брифинге в пятницу вечером председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия.

На этой неделе оппозиционные партии провели акции протеста в городах Батуми, Зугдиди и Кутаиси.

Грузия Рустави Никанор Мелия

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