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Саакашвили призвал оппозицию сохранить мандаты депутатов, чтобы посещать его в тюрьме

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее приветствовал решение ряда представителей оппозиции отказаться от депутатских мандатов, во вторник призвал их повременить с этим решением.

"Практически все готовы немедленно выйти из парламента и сдать мандаты. Такой патриотический подход меня очень радует. Но здесь же появляются конкретные вопросы. Для входа ко мне в тюрьму и постоянного контакта нужен парламентский мандат", - говорится в обращении Саакашвили к представителям оппозиции, размещенном в его фейсбуке.

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Кроме этого, он напомнил оппозиционным депутатам, что они нужны в парламенте для участия в голосовании по конституционным изменениям. "Бойкот остается в силе, и в текущей парламентской деятельности они (оппозиция во главе с "Единым национальным движением") участия принимать не будут и оставят "Грузинскую мечту" (правящую партию) одну", - заявил Саакашвили.

По его словам, после выполнения тактических целей мандаты все обязательно сдадут.

30 октября в Грузии в ходе второго тура выборов в органы местного самоуправления в пяти крупных городах, включая Тбилиси и Батуми, на выборах мэров победу одержали представители правящей партии. С результатами подсчета голосов, которые опубликовала Центральная избирательная комиссия Грузии, не согласилась оппозиция.

Саакашвили, который является в Грузии фигурантом нескольких уголовных дел, тайно прибыл в республику 29 сентября. 1 октября его задержали в Тбилиси. Сейчас Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.

Грузия Михаил Саакашвили

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