Врач Саакашвили вновь заявил о необходимости перевода экс-президента в клинику

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в пятницу посетили в Руставской тюрьме врач невропатолог и специалист критической медицины, состояние экс-президента тяжелое, сообщил вечером в пятницу личный врач политика Николоз Кипшидзе.

"Мы провели консилиум, и выяснилось, что к Михаилу Саакашвили необходимо вызвать еще трех гражданских врачей, врачей-специалистов. Проблемы здоровья Саакашвили становятся все сложнее, поэтому я не представляю, как продолжить лечение Саакашвили в тюремной больнице", - сказал Кипшидзе.

Он сообщил, что у экс-президента проблемы с воспалением глаза и сердцем.

"Я считаю, что Михаил Саакашвили должен быть госпитализирован в многопрофильную гражданскую клинику высокого класса", - сказал личный врач.

Комментируя заявление министра юстиции Рати Брегадзе, что Саакашвили в тюрьме во время голодовки ест каши и пьет соки, Кипшидзе заявил, что в тюрьме всюду видеокамеры.

"Я не знаю, что ответить министру юстиции, в тюрьме везде видеокамеры, спросите у охранников, тюремного врача", - сказал Кипшидзе.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.