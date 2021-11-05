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Министр юстиции Грузии опроверг голодовку Саакашвили

Министр юстиции Грузии опроверг голодовку Саакашвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Архивное фото
Фото: Архип Верещагин/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявляет, что объявивший в Руставской тюрьме голодовку экс-президент Михаил Саакашвили в действительности принимает каши и натуральные соки.

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"Впервые я об этом говорю в эфире, об этом мы уже ответили парламенту, эта информация и так станет публичной. Да, изначально, когда он (Саакашвили) получил банковскую карту, а это произошло очень быстро - через два дня (после помещения в тюрьму), он приобрел определенные продукты, потом, как вы знаете, он отказался от приема этих продуктов, прошел определенный период и он согласился и по собственному желанию принял определенные различного вида каши и натуральные соки", - сказал министр в пятницу вечером в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2".

На вопрос журналиста телекомпании, принимает ли Саакашвили эти продукты и сейчас, он ответил, что принимает. Кроме того, Брегадзе сообщил, что Саакашвили продолжает принимать медикаменты, которые ему выписали врачи.

По словам главы Минюста Грузии, адвокаты экс-президента распространяют ложную информацию о состоянии его здоровья и пытаются ввести в заблуждение общественность. Он заявил, ссылаясь на перепроверенную у врачей информацию, что состояние здоровья экс-президента "стабильное и в пределах нормы".

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего объявил голодовку. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

Грузия Рати Брегадзе Михаил Саакашвили

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