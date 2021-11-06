Германия направит дипломата в Афганистан

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Германии планирует изменить отношения с действующей властью Афганистана и в ближайшие дни направит в страну дипломата Маркуса Потцеля для выяснения обстановки на месте, сообщает в субботу газета Welt am Sonntag.

По информации издания, Потцель будет выяснять, как немецкие дипломаты могут вернуться в стране к работе, пока на временных условиях.

Помимо этого, генпрокуратура ФРГ проверяет правовые вопросы в связи с движением "Талибан" (запрещено в России) - в Германии оно расценивается как террористическая группировка.

Названные шаги помогут облегчить ФРГ общение с властями Афганистана, считает издание.