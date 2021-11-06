Талибы объявили об аресте причастных к убийству женщин на севере Афганистана

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило в субботу об аресте двух подозреваемых в причастности к убийству женщин в городе Мазари-Шариф, административном центре провинции Балх на северо-западе страны.

"Четыре тела были обнаружены в доме в районе Халид 5-го района города Мазари-Шариф, и два человека были арестованы в связи с инцидентом", - сообщил в твиттере начальник пресс-центра МВД талибов Кари Саид Хости.

"В ходе предварительного расследования задержанные признали, что женщины вызвали их на место. Ведется следствие, дело передано в суд", - говорится в сообщении.

Другие подробности дела не приводятся.

Возможно речь идет об убийстве Фрозан Сафи, активистки, занимавшейся в Афганистане защитой прав женщин.

В субботу газета The Guardian сообщила, что тело 29-летней активистки и преподавательницы экономики, которая считалась пропавшей без вести с конца октября, опознала ее семья в морге в городе Мазари-Шариф.

Сообщалось, что тело Сафи и еще одной неизвестной женщины доставили талибы в больницу ранее на этой неделе. В полиции заявили, что рядом с ними были обнаружены также тела двух мужчин и предположили, что речь идет о личной мести.