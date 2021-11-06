Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Талибы объявили об аресте причастных к убийству женщин на севере Афганистана

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило в субботу об аресте двух подозреваемых в причастности к убийству женщин в городе Мазари-Шариф, административном центре провинции Балх на северо-западе страны.

"Четыре тела были обнаружены в доме в районе Халид 5-го района города Мазари-Шариф, и два человека были арестованы в связи с инцидентом", - сообщил в твиттере начальник пресс-центра МВД талибов Кари Саид Хости.

"В ходе предварительного расследования задержанные признали, что женщины вызвали их на место. Ведется следствие, дело передано в суд", - говорится в сообщении.

Другие подробности дела не приводятся.

В миреВ Афганистане убили активистку и преподавательницу экономикиЧитать подробнее

Возможно речь идет об убийстве Фрозан Сафи, активистки, занимавшейся в Афганистане защитой прав женщин.

В субботу газета The Guardian сообщила, что тело 29-летней активистки и преподавательницы экономики, которая считалась пропавшей без вести с конца октября, опознала ее семья в морге в городе Мазари-Шариф.

Сообщалось, что тело Сафи и еще одной неизвестной женщины доставили талибы в больницу ранее на этой неделе. В полиции заявили, что рядом с ними были обнаружены также тела двух мужчин и предположили, что речь идет о личной мести.

Афганистан Фрозан Сафи

Новости по теме

Новости

Рябков заявил об отсутствии подвижек в переговорах с США по визам

Восемь человек погибли в давке на музыкальном фестивале в США

Восемь человек погибли в давке на музыкальном фестивале в США

"Роскосмос" и НАСА предварительно определились с россиянами для экипажа Crew Dragon

"Роскосмос" и НАСА предварительно определились с россиянами для экипажа Crew Dragon

Что случилось этой ночью: суббота, 6 ноября

CNN сообщил, что шеф ЦРУ посетил Москву для предупреждения РФ в отношении Украины

CNN сообщил, что шеф ЦРУ посетил Москву для предупреждения РФ в отношении Украины

США рассмотрят обязательство неприменения ядерного оружия первыми

РФ потребовала от США компенсировать потерю доступа к дипсобственности

РФ потребовала от США компенсировать потерю доступа к дипсобственности

Вертолёт Ingenuity совершит 15-й полёт над поверхностью Марса 6 ноября

Вертолёт Ingenuity совершит 15-й полёт над поверхностью Марса 6 ноября

Министр юстиции Грузии опроверг голодовку Саакашвили

Министр юстиции Грузии опроверг голодовку Саакашвили

Что произошло за день: пятница, 5 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });