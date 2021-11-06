Многотысячная демонстрация экоактивистов прошла в Глазго на фоне саммита COP26

Организаторы оценивают число участников в 100 тысяч человек

Экологическая демонстрация в Глазго Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Глазго тысячи людей вышли на марш с требованием принять дополнительные меры по борьбе с изменениями климата, сообщает "Би-би-си".

Организаторы мероприятия оценивают число участников демонстрации в Глазго в 100 тысяч человек. Эта акция протеста, по данным "Би-би-си", стала самой крупной за время проведения саммита ООН по климату COP26.

В марше в Глазго участвовала шведская экоактивистка Грета Тунберг, но она не стала выступать с речью на митинге.

Отдельно от марша более 20 протестующих из "Восстания ученых" приковали себя цепями, заблокировав движение по мосту через реку Клайд. Всех их задержала полиция.

Экологические акции протеста проходили в субботу примерно в 100 странах, в том числе в Кении, Турции, Франции, Бразилии, Австралии и Канаде, а также в других городах Великобритании.

Конференция COP26 по вопросам изменения климата началась в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. В мероприятии принимают участие представители почти 200 стран.

"Би-би-си" напоминает, что пока участники саммита обещали ограничить вырубку лесов, отказаться от угля, прекратить финансирование зарубежных проектов с ископаемым топливом и сократить выбросы метана, но этого недостаточно, чтобы ограничить глобальное потепление полутора градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. При потеплении более чем на 1,5 градуса ученые прогнозируют дальнейшее учащение и усиление экстремальных погодных явлений.