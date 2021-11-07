NASA предложила "перекрестные" полеты, чтобы избежать отсутствия американцев на МКС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - "Перекрестные" полеты американских астронавтов на российском космическом корабле "Союз" и россиян на кораблях SpaceX Dragon к Международной космической станции (МКС) решат проблему с возможным отсутствием представителей США на станции, заявил в ходе телеконференции руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

В ходе пресс-конференции Монтальбано пояснил, что поскольку экипаж миссии Crew Dragon-2 покинет МКС раньше, чем на нее прибудет сменяющий ее экипаж Crew Dragon-3, в американском сегменте останется только один представитель NASA - Марк Ванде Хай, прибывший на станцию в апреле на "Союзе". Чтобы избежать ситуации, при которой на станции не останется ни одного астронавта, NASA будет добиваться соглашения о "перекрестных" полетах.

"Мы пытаемся найти запасные варианты, например, при которых наши астронавты летали бы на "Союзах", а российские космонавты - на наших кораблях. На этот запуск (миссии Crew Dragon-3 к МКС - ИФ) мы не планировали резервного экипажа. (...) В будущем мы планируем летать на кораблях друг друга, так мы и решим эту проблему", - заявил Монтальбано.

В субботу, 6 ноября, замначальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по науке и развитию Владимир Дубинин сообщил "Интерфаксу", что "Роскосмос" и NASA составили предварительный список российских космонавтов, которые будут обучаться на корабле Crew Dragon в рамках будущих "перекрестных" полетов на МКС.

По его словам, процесс обучения американцев для полета на корабле "Союз" уже отработан, астронавты NASA владеют навыками управления российским кораблем.

В годовом отчете "Роскосмоса" за 2020 год сообщалось о подготовке проекта соглашения с NASA о "перекрестных" полетах.

В апреле исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация выступает за возобновление "перекрестных" полетов на МКС на российских и американских кораблях. По его словам, для этого "требуется определенное подтверждение правительств как у нас, так и Конгресса на американской стороне".

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году NASA сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.

19 марта в "Роскосмосе" сообщили "Интерфаксу", что с NASA ведутся переговоры о "перекрестных" полетах, но договоренность пока не достигнута.