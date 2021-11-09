Экипаж вернувшегося на Землю Crew Dragon-2 покинул спускаемый аппарат

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели помогли четырем членам экипажа выбраться из спускаемой капсулы корабля Crew Dragon-2, приводнившегося во вторник по московскому времени в Мексиканском заливе, сообщило NASA.

Накануне многоразовый космический корабля Crew Dragon-2 компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции (МКС).

На Землю вернулись представители трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Они провели на орбите 199 дней. Астронавты привезли с собой результаты проведенных на МКС научных исследований весом около 240,5 кг.

Спускаемая капсула корабля с астронавтами вслед за раскрытием парашютов приводнилась 8 ноября в 22:33 по времени Восточного побережья США (9 ноября в 6:33 по московскому) в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида).

В районе посадки, куда капсула спускалась на парашютах, ее ожидало специальное поисково-спасательное судно GO Navigator, которое подняло ее на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon-2 был извлечен его экипаж. Вся операция от приводнения до эвакуации астронавтов заняла час. На судне астронавты прошли предварительный медицинский осмотр и затем были отравлены вертолетом на берег.

"Я очень горжусь командой NASA и SpaceX за то, что они осуществили еще одно успешное возвращение", - сказала после приводнения корабля руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс.

Это был второй регулярный полет на орбиту нового американского пилотируемого корабля многоразового использования, разработанного компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA.

Сейчас на борту МКС продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубов, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.