Глава МИД Ливии отстранена от должности Президентским советом

Правительство национального согласия заявило об отсутствии таких полномочий у Совета

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президентский совет Ливии в минувшую субботу отстранил от выполнения обязанностей министра иностранных дел и международного сотрудничества страны Наджлу Мангуш, сообщила пресс-секретарь Совета Наджва Вахиба.

Она подтвердила подлинность документа, распространяемого в социальных сетях, в котором предписывалось отстранить Мангуш от выполнения обязанностей без согласования с Советом за "административные нарушения", а также запретить выезд из страны.

В то же время, признанное ООН правительство национального согласия Ливии рано утром в воскресенье опубликовало заявление, в котором отвергло решение совета и высоко оценило усилия министра, заявив, что Мангуш будет выполнять свои обязанности в обычном режиме.

В заявлении, опубликованном на странице правительства в фейсбуке, говорится, что Президентский совет "не имеет законного права назначать или отменять назначение членов исполнительной власти, приостанавливать их деятельность или вести в отношении них расследование".

Форум Ливийского политического диалога был организован под эгидой ООН для разработки дорожной карты достижения мира в Ливии, он до проведения выборов выбрал Президентский совет из трех человек.