Парламент Ливии вынес вотум недоверия Правительству национального единства

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Почти 90 членов однопалатного парламента Ливии во вторник выразили вотум недоверия Правительству национального единства, сообщает издание The Libya Observer.

По его данным, 89 членов Палаты представителей проголосовали в поддержку этого шага.

Однако член Палаты представителей Ливии Мухаммед Раед позже заявил, что вынесенное решение, по его мнению, не является легитимным. Он отметил, что за вотум недоверия проголосовали 89 человек, тогда как в соответствии с действующими правилами для вынесения вотума недоверия правительству необходимо минимум 120 голосов.

Издание также указывает, что семь депутатов подтвердили, что вынесенный вотум недоверия был "мошенничеством спикера парламента Агилы Салеха".

В Ливии долгое время параллельно существовали два органа исполнительной власти: заседавшее в Триполи правительство национального согласия и временный кабинет, действовавший на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия.

В ходе продолжительного вооружённого конфликта ни Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, ни Правительство национального согласия не смогли одержать победу. В итоге в Ливии наметилось движение в сторону политического урегулирования.

В марте 2021 года переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года.