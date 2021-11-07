Тела погибших в шахте в Казахстане горняков подняли на поверхность

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Тела всех шестерых горняков, погибших при выбросе метана в шахте Абайская Карагандинской области, подняты на поверхность, сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС Казахстана.

По ее данным, погибших подняли на поверхность в 12:37.

В МЧС опубликовали список погибших работников.

По информации пресс-службы, в числе пострадавших двое проходчиков. Оба доставлены в ОМЦ имени Макажанова города Караганды, состояние тяжелое.

Внезапный выброс метана в забое вентиляционного штрека шахты Абайская произошел утром в воскресенье. На момент аварии в шахте находилось 64 работника: 56 человек поднялись на поверхность самостоятельно, шестеро горняков погибли и двое пострадали.