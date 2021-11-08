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Вакцину от COVID-19 на основе антител альпака разработали в США

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты из Бостонской детской больницы разработали белковую вакцину от COVID-19 на основе антител альпака, которые также называют нанотелами, сообщает портал научной информации Medical Xpress.

"В отличие от нынешних вакцин COVID-19, новая конструкция полностью основана на белке, что облегчает производство на многих предприятиях. Она состоит из двух компонентов: антител, полученных из альпак, известных как нанотела, и части белка-шипа коронавируса, который связывается с рецепторами на клетках человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к нанотелу можно прикрепить белок-шип целиком или другие части вируса, вакцину можно изменить для вариантов SARS-CoV-2.

У мышей вакцина вызвала сильные иммунные реакции против SARS-CoV-2 и его вариантов. Препарат был успешно сублимирован, а затем восстановлен без потери эффективности. В ходе испытаний он оставался стабильным и мощным в течение по крайней мере семи дней при комнатной температуре.

Подчеркивается, что нанотела являются ключевой частью технологии вакцинации, они специально разработаны для нацеливания на антигенпрезентирующие клетки. В результате сегмент белка-шипа попадает непосредственно в те самые клетки, которые "покажут" ее другим иммунным клеткам, вызывая более широкий иммунный ответ.

В экспериментах на мышах вакцина вызывала устойчивый гуморальный иммунитет против SARS-CoV-2, стимулируя высокое количество нейтрализующих антител против фрагмента белка спайка. Он также вызвал сильный клеточный иммунитет, стимулируя Т-хелперные клетки (Т-лимфоциты).

Отмечается, что производство белковых конструкций достаточно легко масштабируется. Команда подала заявку на патент на свою технологию и теперь надеется привлечь биотехнологические или фармацевтические компании для проведения дальнейших испытаний.

Нанотела, выделенные у лам и альпака, исследуют несколько научных групп. В частности, ученые из Института биофизической химии Макса Планка в Геттингене (Германия) и Университетского медицинского центра Геттингена разработали нанотела, которые обладают всеми свойствами, необходимыми для сильнодействующего препарата против COVID-19, специалисты Гарвардской медицинской школы и Калифорнийского университета в Ирвине на их основе разработали простую и недорогую технологию для получения высокоспециализированных антител. Кроме того, ученые Института Розалинды Франклин (Великобритания) и ряда других британских научных организаций подтвердили, что микро-антитела (нанотела), вырабатываемые ламами, могут эффективно нацеливаться на вирус SARS-CoV-2.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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