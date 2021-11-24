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Ученые нашли "родственника" SARS-CoV-2 у летучих мышей в Великобритании

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ученые Университета Восточной Англии, Лондонского зоологического общества и специалисты органов здравоохранения Англии нашли у британских летучих мышей коронавирус, родственный SARS-CoV-2, сообщается на портале научной информации Phys.org.

"Секвенирование генома обнаружило новый коронавирус в одном из образцов летучих мышей, который команда назвала RhGB01", - говорится в сообщении.

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Это первый случай, когда сарбековирус (коронавирус, связанный с атипичной пневмонией, к которым относится и SARS-CoV-2) был обнаружен у малого подковоноса. Кроме того, подобная находка впервые сделана в Великобритании. Аналогичные вирусы были обнаружены у других видов подковообразных летучих мышей в Китае, Юго-Восточной Азии и Восточной Европе.

Новый вирус относится к подгруппе коронавирусов, называемых сарбековирусами, которая содержит как SARS-CoV-2 (ответственный за текущую пандемию), так и SARS-CoV (ответственный за начальную вспышку атипичной пневмонии у людей в 2003 году).

Дальнейший анализ показал, что его ближайший родственник был обнаружен у летучей мыши Блазиуса из Болгарии в 2008 году.

"Исследования происхождения SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19 у людей, были сосредоточены на подковоносах, но существует около 1400 других видов летучих мышей, и они составляют 20% известных млекопитающих", - говорится в сообщении.

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Профессор Эндрю Каннингем из Лондонского зоологического общества отмечает, что естественное распространение сарбековирусов и возможности для рекомбинации через промежуточную коинфекцию хозяина были недооценены.

"Этот британский вирус не представляет угрозы для людей, потому что домен связывания рецепторов (RBD) - часть вируса, которая прикрепляется к клеткам-хозяевам для их заражения, - несовместим с возможностью заражения клеток человека", - уточнил он.

Тем не менее, считает ученый, если летучая мышь с инфекцией RhGB01, которую они обнаружили, заразится SARS-CoV-2, существует риск того, что эти вирусы будут скрещиваться и появится новый вирус, который может оказаться заразным для людей.

SARS-CoV-2 коронавирус Великобритания сарбековирус

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