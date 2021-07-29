В Германии создали термостойкие нанотела против COVID на основе иммунных белков альпаки

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Ученые из Института биофизической химии Макса Планка в Геттингене (Германия) и Университетского медицинского центра Геттингена разработали нанотела, которые обладают всеми свойствами, необходимыми для сильнодействующего препарата против COVID-19. Об этом говорится в сообщении Общества Макса Планка.

"Впервые они (нанотела - ИФ) сочетают в себе исключительную стабильность и выдающуюся эффективность против вируса и его альфа-, бета-, гамма- и дельта-мутантов", - приводятся в сообщении слова Дирка Герлиха - директора Института биофизической химии Макса Планка.

Отмечается, что, как и у аналогичных нанотел против SARS-CoV-2, разработанных другими лабораториями, основой молекул, созданных в Германии, являются иммунные белки альпаки. Они так же направлены против рецептор-связывающего домена, который вирус использует для вторжения в клетки-хозяева, но связываются с ним примерно в 1 тыс. раз сильнее.

Отмечается, что новые нанотела в настоящее время готовятся к клиническим испытаниям.

Нанотела – это крошечные иммунные белки, вырабатываемые альпаками естественным путем в ответ на инфекцию. Отличие иммунных белков, вырабатываемых альпаками, – в их размере, это самые маленькие известные антитела.

"Наши нанотела могут выдерживать температуры до 95C, не теряя своих функций (...) Это говорит нам о том, что они могут оставаться активными в организме достаточно долго, чтобы быть эффективными. С другой стороны, термостойкие нанотела легче производить, обрабатывать и хранить", - отмечает профессор и директор Института молекулярной онкологии Геттингенского университетского медицинского центра Маттиас Доббельштейн.

Одиночные нанотела потенциально подходят для ингаляции и, следовательно, для прямой нейтрализации вирусов в дыхательных путях.

Кроме того, ученые связали три идентичных нанотела в соответствии с симметрией белка-шипа, который состоит из трех идентичных строительных блоков с тремя связывающими доменами, что еще более усилило блокирующее действие.

В качестве третьей конструкции ученые создали тандемы нанотел. Они объединяют два нанотела, которые нацелены на разные части рецептор-связывающего домена и вместе могут связывать спайковый белок.

Также отмечается, что рецептор-связывающий домен SARS-CoV-2 является хорошим кандидатом для белковой вакцины, но до сих пор его трудно экономично производить в больших масштабах и в форме, которая активирует иммунную систему против вируса.

"Исследователи из Геттингена нашли решение этой проблемы: они идентифицировали специальные нанотела, которые обеспечивают правильную укладку в бактериальных клетках, не препятствуя важной нейтрализующей части рецептор-связывающего домена. Это может позволить производить вакцины, которые можно производить недорого, быстро адаптировать к новым вариантам вируса и распространять с помощью простой логистики даже в странах с небольшой инфраструктурой", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об аналогичной разработке австралийских ученых, синтезировавших нанотела против SARS-CoV-2.

Альпака – домашнее мозоленогое животное, которое разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды). На сегодняшний день там обитает около 3 млн альпак, большая часть из которых населяет Перу. Выращивают альпак для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду, а из меха – предметы для дома.