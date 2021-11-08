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В Польше сообщили, что не дали мигрантам прорваться в страну из Белоруссии

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Силы, размещенные в Польше на границе с Белоруссией, в понедельник предотвратили попытку прорыва мигрантов на территорию страны, информирует польское МВД.

"Польские службы пресекли попытку силового проникновения мигрантов на территорию страны к югу от КПП "Кужницы". Ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере МВД Польши.

Ситуация в регионе осложнилась в понедельник, когда крупная группа мигрантов стала концентрироваться на территории Белоруссии на самой границе с Польшей.

На кадрах с вертолета, размещенных в твиттере министерства обороны Польши, видна большая группа мигрантов в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарын сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Белоруссии в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Белоруссии против Польши.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Польша со своей стороны их также не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в пограничной зоне. Эта ситуация продолжается уже два месяца.

Польша разместила на границе с Белоруссией тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям ввиду действующего режима ЧП посещать границу запрещено.

Польша Белоруссия

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