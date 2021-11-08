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Размещение в Белоруссии двух военных объектов РФ продлили на 25 лет

Размещение в Белоруссии двух военных объектов РФ продлили на 25 лет
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Соглашения о размещении на территории Белоруссии двух российских военных объектов - узла связи ВМФ в Вилейке и радиолокационной станции в Барановичах - продлены на 25 лет.

Это следует из протоколов между правительствами РФ и Белоруссии, которые в понедельник опубликованы на интернет-портале правовой информации.

В Белоруссии с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга", работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

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20 октября в Москве главы военных ведомств России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о продлении сроков действия соглашений о размещении на белорусской территории этих двух объектов. Срок, на который продлевались соглашения, не назывался.

РЛС "Волга" (расположена недалеко от городов Барановичи и Ганцевичи) создана в 1980-х годах, является элементом российской СПРН, входит в структуру космических войск. "Волга" способна обнаруживать баллистические ракеты, космические объекты, идентифицировать их и отслеживать траекторию, рассчитывая точки старта и падения. Помимо территории Западной Европы, станция контролирует районы патрулирования подлодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

Узел связи "Вилейка", расположенный у одноименного города, действует с 1964 года и обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Также проводит радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу и работает в интересах других видов ВС России.

Белоруссия Россия

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