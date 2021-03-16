В Белоруссии создадут совместный с РФ центр подготовки ВВС и войск ПВО

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия и РФ планируют создать учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО, говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны республики во вторник.

Центр планируется создать на территории Белоруссии, заявили в министерстве. На базе центра будет идти совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, там также будут обучать белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении ВС РФ. Кроме того, планируется "совместное выполнение учебно-боевых задач", говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что работа центра позволит значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Белоруссии, так и Воздушно-космических сил России, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства.

В РФ планируется создать учебно-боевой центр совместной подготовки сухопутных войск - мотострелковых и танковых подразделений двух стран по методикам, учитывающим боевой опыт ВС России, рассказали в ведомстве.

Там отметили, что совместная подготовка позволит на новом уровне отработать элементы взаимодействия подразделений белорусских ВС с силами региональной группировки войск ВС РФ и значительно повысить эффективность ее применения.

В Минобороны напомнили, что 5 февраля в Москве руководители оборонных ведомств двух стран генерал-лейтенант Виктор Хренин и генерал армии Сергей Шойгу обсудили реализацию программы стратегического партнерства Белоруссии и РФ на 2021-2025 годы и пришли к мнению о необходимости создания трех учебно-боевых центров совместной подготовки. Один из центров будет базироваться в Белоруссии, два других - в РФ, сообщало тогда российское Минобороны.

В белорусском военном ведомстве во вторник также сообщили, что Минск и Москва обсудили возможность создания учебно-боевого центра на базе Балтийского флота Западного военного округа в Калининградской области. Как отметили в Минобороны, "это направление даст возможность готовить белорусские подразделения" на базе частей морской пехоты РФ, оснащенных БТР82А.

В ведомстве уточнили, что БТР82А поступят в ВС Белоруссии уже в текущем году. "Также центр позволит использовать современную материальную базу для водолазной подготовки белорусских специалистов", - подчеркнули в министерстве.