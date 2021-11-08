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Польша подключила несколько тысяч сотрудников спецслужб к охране границы с Белоруссией

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - На охране границы Польши с Белоруссией сейчас задействованы несколько тысяч сотрудников спецслужб, заявил в понедельник представитель польского правительства Петр Мюллер.

"В настоящий момент наши границы охраняют несколько тысяч сотрудников. Мы будем усиливать охрану особенно в тех местах, которые могут подвергнуться нападениям", - сообщил в твиттере Мюллер, комментируя ситуацию, складывающуюся на границе с Белоруссией.

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По его словам, "в непосредственной близости от польской границы находятся примерно 3-4 тыс. человек, а всего в Белоруссии - несколько тысяч человек, готовых нарушить польскую границу".

Ранее в понедельник МВД Польши уже сообщило о пресечении нескольких попыток прорыва мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки с территории Белоруссии в Польшу. Сотрудникам польских правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ.

Между тем в понедельник на места службы срочно были вызваны резервисты двух батальонов пехоты на востоке Польши.

Ранее в твиттере Сил территориальной обороны Польши (резервистов) была опубликована карта, на которой указано, что резервистам из Варминско-Мазурского, Подляшского и Люблинского воеводств на востоке страны нужно быть готовыми к действиям в течение шести часов. Резервистам из Мазовецкого воеводства, расположенного чуть дальше от восточной границы Польши, объявлена готовность в 12 часов.

Ситуация в регионе осложнилась в понедельник, когда большая группа мигрантов стала концентрироваться на территории Белоруссии на самой границе с Польшей.

Польша Белоруссия

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