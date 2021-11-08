Глава ЕК призвала поторопиться с санкциями против Минска

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник выступила с призывом к членам Евросоюза быстрее одобрить санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами из ближневосточных стран на границе союза.

"Я призываю страны-члены ЕС наконец-то одобрить расширенный санкционный режим в отношении властей Белоруссии, которые несут ответственность за эту гибридную атаку", - говорится в ее заявлении, распространенном в понедельник.

В нем отмечается, что глава ЕК выразила солидарность от лица ЕС премьеру Польши Матеушу Моравецкому, премьеру Литвы Ингриде Шимоните, премьеру Латвии Кришьянису Кариньшу и обсудила с ними меры, которые ЕС может предпринять, чтобы поддержать их в этом кризисе.

По ее словам, в ближайшие дни заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отправятся в страны транзита и страны происхождения мигрантов. Также фон дер Ляйен напомнила, что ЕС изучит, каким образом возможно применить санкции в отношении авиакомпаний третьих стран, которые задействованы в процессе нелегальной перевозки людей.

Кроме того, она призвала Минск "перестать подвергать риску жизни людей" и отметила, что действия "белорусских властей" не помогут им "преуспеть в своих целях".

"Белоруссия должна перестать подвергать риску жизни людей. Использование мигрантов в политических целях Белоруссией неприемлемо. Белорусские власти должны понимать, что давление на Европейский союз таким способом, путем циничного использования мигрантов не поможет им преуспеть в своих целях", - отмечается в ее заявлении.

В понедельник от властей Польши стали поступать данные о большой группе мигрантов, собравшейся на белорусской территории в непосредственной близости от границы. Ранее польские спецслужбы сообщили о движении колонны мигрантов по территории Белоруссии в сторону границы с Польшей. Они назвали происходящее очередной враждебной акцией Белоруссии против Польши.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Польша со своей стороны их также не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в пограничной зоне. Эта ситуация продолжается уже два месяца.