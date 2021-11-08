Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Более 2 тыс. беженцев скопились перед польскими заграждениями на границе с Белоруссией

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что ситуация на белорусско-польской границе остается крайне напряженной, перед заграждениями находятся около 2 тысяч человек.

"Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. По словам иностранцев, конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратится с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Белорусии они не рассматривают как место пребывания", - говорится в телеграм-канале ГПК в понедельник.

Ранее польское МВД сообщило, что силы, размещенные в Польше на границе с Белоруссией, в понедельник предотвратили попытку мигрантов прорваться на территорию страны.

Белоруссия Польша

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США возродили командование, отвечавшее за ракеты средней дальности в Европе

Размещение в Белоруссии двух военных объектов РФ продлили на 25 лет

Размещение в Белоруссии двух военных объектов РФ продлили на 25 лет

Бишкек возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом, опередив Дели

Бишкек возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом, опередив Дели

В Литве передислоцируют силы из-за скопления мигрантов у белорусско-польской границы

В Литве передислоцируют силы из-за скопления мигрантов у белорусско-польской границы

Польские спецслужбы сообщили о приближении колонны мигрантов к границе с Белоруссией

Польские спецслужбы сообщили о приближении колонны мигрантов к границе с Белоруссией

Berkshire Hathaway сократила квартальную чистую прибыль на 66%

Пандемия коронавируса

США вновь открывают границы для полностью вакцинированных иностранных туристов

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 249,8 млн человек

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });