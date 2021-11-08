Более 2 тыс. беженцев скопились перед польскими заграждениями на границе с Белоруссией

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что ситуация на белорусско-польской границе остается крайне напряженной, перед заграждениями находятся около 2 тысяч человек.

"Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. По словам иностранцев, конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратится с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Белорусии они не рассматривают как место пребывания", - говорится в телеграм-канале ГПК в понедельник.

Ранее польское МВД сообщило, что силы, размещенные в Польше на границе с Белоруссией, в понедельник предотвратили попытку мигрантов прорваться на территорию страны.