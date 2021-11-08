Польша приостановила движение на погранпереходе в Кузнице

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Движение на пограничном переходе в Кузнице будет приостановлено с 9 ноября, сообщила Пограничная стража Польши в понедельник.

"В связи с ситуацией на польской границе с завтрашнего дня, т.е. 9 ноября с 7:00, приграничное движение на автомобильном пограничном переходе в Кузнице будет приостановлено", - говорится в сообщении официального твиттер-аккаунта ведомства.

"Путешественникам стоит отправиться на пограничные переходы в Тересполе и Бобровниках", - добавили там.

В понедельник от властей Польши стали поступать данные о большой группе мигрантов, собравшейся на белорусской территории в непосредственной близости от границы. На кадрах с вертолета, размещенных в твиттере Минобороны Польши видна большая группа мигрантов в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарын сообщил о движении колонны мигрантов по территории Белоруссии в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Белоруссии против Польши.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Польша со своей стороны их также не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в пограничной зоне. Эта ситуация продолжается уже два месяца.

Польша разместила на границе с Белоруссией тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе.