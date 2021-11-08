Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Белорусская оппозиция на фоне ситуации с мигрантами призвала ЕС ввести санкции

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Оппозиция призывает к жёстким мерам, в частности, к остановке транзита товаров ЕС через Белоруссию на фоне ситуации с мигрантами на границе с Польшей.

В миреБолее 2 тыс. беженцев скопились перед польскими заграждениями на границе с БелоруссиейЧитать подробнее

"Сложившаяся ситуация требует нестандартных и принципиальных решений и проявления политической воли демократических стран... (Необходимы - ИФ) жесткие санкции, торговое эмбарго и полная остановка транзита товаров между Евросоюзом и Республикой Беларусь", - говорится в заявлении народного антикризисного управления белорусской оппозиции, опубликованном в телеграм-канале руководителя НАУ Павла Латушко в понедельник.

"В первую очередь, мы призываем остановить транзит Польшу, Литву и Латвию, как страны, фактически находящиеся сегодня на линии гибридной атаки, развязанной режимом", - говорится в сообщении.

В понедельник от властей Польши стали поступать данные о крупной группе мигрантов, собравшейся на белорусской территории в непосредственной близости от границы. На кадрах с вертолета, размещенных в твиттере министерства обороны Польши, видна большая группа мигрантов в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарын сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Белоруссии в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Белоруссии против Польши.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Польша со своей стороны их также не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в пограничной зоне. Эта ситуация продолжается уже два месяца.

Польша разместила на границе с Белоруссией тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям ввиду действующего режима ЧП посещать границу запрещено.

Белоруссия Польша ЕС

Новости по теме

Новости

РФ возобновила авиасообщение с Багамами, Ираном и Нидерландами

Байден заявил, что выполнил данное Путину обещание бороться с хакерами

Байден заявил, что выполнил данное Путину обещание бороться с хакерами

Глава ЕК призвала поторопиться с санкциями против Минска

Глава ЕК призвала поторопиться с санкциями против Минска

Корабль Crew Dragon-2 расстыковался с МКС

Сирийские военные сообщили об отражении израильского авиаудара

В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе с польской территории

В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе с польской территории

Трамп может объявить о планах снова стать президентом после промежуточных выборов в Конгресс

На границе с Белоруссией срочно формируют два батальона польских резервистов

На границе с Белоруссией срочно формируют два батальона польских резервистов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США возродили командование, отвечавшее за ракеты средней дальности в Европе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });