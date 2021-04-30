Сенат США утвердил Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сенат США в ходе голосования утвердил Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам, сообщают американские СМИ.

Ранее ее кандидатуру одобрил комитет сената по иностранным делам. Должность, которую займет Нуланд, - третья по степени важности в госдепе после госсекретаря и первого заместителя госсекретаря. Глава госдепа Энтони Блинкен в твиттере уже поздравил Нуланд с назначением.

Thrilled that Victoria Nuland was confirmed as Under Secretary of State for Political Affairs. Her deep experience across the board will be so important to me and the Department as we move forward with a foreign policy that delivers for the American people. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 29, 2021

Нуланд провела на дипломатической работе 32 года, причем - как в демократических, так и в республиканских администрациях. В годы президентства Обамы она была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии. При президенте Джордже Буше-младшем Нуланд была постпредом США при НАТО. Владеет русским языком.

Нуланд запомнилась, в частности, частыми посещениями Украины во время акций протеста в 2013-2014 годах. В то время она как раз курировала в госдепартаменте вопросы, связанные с Европой и Евразией.