Сенатор Хоули пообещал блокировать назначения в госдепе и Пентагоне

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Джош Хоули заявил во вторник, что намерен блокировать процедуру утверждения чиновников на высокие должности в госдепартаменте США и в Пентагоне в знак протеста против действий американской администрации в Афганистане.

"Я не буду соглашаться на утверждение кого бы то ни было на должности в министерстве обороны и госдепе до тех пор, пока глава Пентагона Остин, глава госдепа Блинкен и Джейк Салливан (советник президента США по нацбезопасности - ИФ) не подадут в отставку", - заявил он в ходе выступления в сенате. Слова Хоули, которого считают потенциальным претендентом на пост президента США в 2024 году, приводят американские СМИ.

Хоули пояснил, что требует отставки этих людей, потому что те, по его мнению, не смогли эффективно организовать вывод войск и эвакуацию гражданских лиц из Афганистана.

Кроме того, сенатор раскритиковал и президента США Джо Байдена и подчеркнул, что тому также следует покинуть свой пост.

Сенат США отвечает за утверждение людей на руководящие должности в американских министерствах. Хоули не способен в одиночку полностью блокировать этот процесс. Однако, используя различные механизмы работы сената, он вполне может значительно замедлить такую работу.

Он - не единственный сенатор-республиканец, применяющий теперь такую тактику в сенате. Как сообщалось, ранее в этом году республиканец Тед Круз заявил, что будет блокировать утверждение назначений в госдеп и министерство финансов до тех пор, пока администрация Байдена не примет жесткие санкции против газопровода "Северный поток 2".

Издание The Hill отмечает, что за один только август Круз воспрепятствовал утверждению нескольких десятков госчиновников на высокие должности. В понедельник же он в виде исключения не стал возражать против утверждения трех человек на должности помощника госсекретаря.