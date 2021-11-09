США призвали все стороны конфликта в Эфиопии прекратить боевые действия

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании СБ ООН заявила, что бои в Эфиопии должны быть прекращены всеми сторонами и настало время сесть за стол переговоров.

"Настало время всем сторонам немедленно прекратить боевые действия и воздерживаться от подстрекательства к насилию и расколу", - заявила Томас-Гринфилд.

По ее словам, воинственная риторика и подстрекательские высказывания всех сторон только усугубляют насилие.

"Настало время правительству Эфиопии, "Народному фронту освобождения Тыграя" (НФОТ) и всем другим группам приступить к немедленным переговорам о прекращении огня без предварительных условий, чтобы найти устойчивый путь к миру. (...) Пришло время сложить оружие", - отметила она.

Постпред США заверила, что Вашингтон осуждает насилие, осуществляемое всеми сторонами конфликта.

Правительство Эфиопии ранее на этой неделе объявило режим чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации в регионе Тыграй. В частности, власти Аддис-Абебы заявили горожанам о необходимости зарегистрировать в последующие дни находящееся в их распоряжении оружие, а также о том, чтобы быть готовыми к защите столицы.

Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), имевший правящие позиции в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти нынешнего премьер-министра. НФОТ потребовал от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провел выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными. С ноября 2020 года в регионе разгорелся конфликт. Многие члены НФОТ затем присоединились к новой военной структуре - "Силам обороны Тыграя".

На фоне складывающейся обстановки в Эфиопии ранее США, Саудовская Аравия, Норвегия, Швеция, Дания и некоторые другие страны предписали своим дипломатам, исполняющим функции не первостепенной важности, и членам их семей покинуть эту страну.