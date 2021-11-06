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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Эфиопия призвала бывших солдат присоединиться к борьбе с повстанцами Тыграя

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Эфиопии призвали бывших солдат вновь вступить в армию, поскольку она борется за сдерживание наступления повстанцев, cообщает BBC News.

Призыв звучит по мере того, как повстанческие силы, возглавляемые Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ), продвигаются к столице страны Аддис - Абебе.

Ранее девять антиправительственных группировок объединились, чтобы свергнуть администрацию премьер-министра Абия Ахмеда.

На этой неделе правительство Эфиопии объявило чрезвычайное положение и призвало жителей зарегистрировать свое оружие, чтобы иметь возможность встать на защиту своих районов.

Дессийе и Комбольча расположены в Амхаре примерно в 400 км севернее Аддис-Абебы, вокруг них продолжается противостояние между эфиопской армией и силами Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

Народный фронт освобождения Тыграя, имевший правящие позиции в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти нынешнего премьер-министра Абия Ахмеда. НФОТ потребовал от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провел выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными. С ноября 2020 года в регионе разгорелся конфликт. Многие члены НФОТ затем присоединились к новой военной структуре - "Силам обороны Тыграя".

Эфиопия Тыграй

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