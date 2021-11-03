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Генсек ООН обеспокоен эскалацией ситуации в Эфиопии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Эфиопии и предложил премьер-министру страны Абию Ахмеду Али помощь для создания условий для мирного диалога.

По словам Гутерриша, он также обсудил предстоящий визит заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в Эфиопию для оказания стране гуманитарной помощи.

Накануне правительство Эфиопии объявило режим чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации в регионе Тыграй. Эта мера связана с ситуацией вокруг городов Дессийе и Комбольча в регионе Амхара севернее столицы страны Аддис-Абебы ближе к границе с Тыграем.

В частности, власти Аддис-Абебы заявили жителям города о необходимости зарегистрировать в последующие два дня находящееся в их распоряжении оружие, а также о том, чтобы быть готовым к защите столицы страны.

Города Дессийе и Комбольча расположены в регионе Амхара примерно в 400 км севернее Аддис-Абебы, вокруг них продолжается противостояние между эфиопской армией и силами Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

Народный фронт освобождения Тыграя, находившийся у власти в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти нынешнего премьер-министра. НФОТ потребовал от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провел выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными. С ноября 2020 года в регионе разгорелся конфликт. Многие члены НФОТ затем присоединились к новой военной структуре - "Силам обороны Тыграя".

ООН Эфиопия Народный фронт освобождения Тыграя Антониу Гутерриш

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