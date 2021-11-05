Блинкен призвал участников конфликта в Эфиопии к прекращению боевых действий и диалогу

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Для поддержания целостности и единства Эфиопии необходимо прекращение боевых действий и диалог между противоборствующими сторонами без предварительных условий, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы призываем все силы сложить оружие и начать диалог для поддержания единства и целостности эфиопского государства", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном американским госдепартаментом.

Он также подчеркнул: "Мы призываем правительство Эфиопии прекратить свою военную кампанию, включая воздушные удары по населенным пунктам в Тыграе, и мобилизацию этнических ополченцев. Мы призываем правительство Эритреи вывести свои войска из Эфиопии. Мы призываем силы Народно-освободительного фронта Тыграя (НФОП) и Освободительной армии Оромо (ООА) немедленно прекратить нынешнее наступление на Аддис-Абебу".

По словам госсекретаря, все стороны конфликта должны без предварительных условий начать переговоры о прекращении огня "чтобы найти устойчивый путь к миру".

Он заявил, что Соединенные Штаты вновь "выражают глубокую озабоченность по поводу риска межобщинного насилия, усугубляемого воинственной риторикой всех сторон конфликта, особенно в социальных сетях".

Эфиопское правительство во вторник объявило режим чрезвычайного положения из-за ситуации на севере страны.

По данным местных СМИ, эта мера связана с ситуацией вокруг городов Дессийе и Комбольча в регионе Амхара севернее столицы страны Аддис-Абебы ближе к границе с регионом Тыграй.

В частности, власти Аддис-Абебы заявили жителям города о необходимости зарегистрировать в последующие два дня находящееся в их распоряжении оружие, а также быть готовыми к защите столицы.

Дессийе и Комбольча расположены в Амхаре примерно в 400 км севернее Аддис-Абебы, вокруг них продолжается противостояние между эфиопской армией и силами Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

НФОТ, имевший правящие позиции в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти нынешнего премьер-министра и потребовал от федеральных властей не вмешиваться в дела региона. В сентябре 2020 года НФОТ провел выборы в местные органы власти, правительство Эфиопии объявило их незаконными. С ноября 2020 года в регионе разгорелся конфликт. Многие члены НФОТ затем присоединились к новой военной структуре - "Силам обороны Тыграя".