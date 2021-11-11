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В ФРГ зафиксировали за месяц 700 нелегальных случаев миграции через Белоруссию

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - За месяц с середины октября по 10 ноября в немецком регионе Бранденбург на границе с Польшей зафиксировано 717 нелегальных случаев миграции в ФРГ через "белорусский маршрут". Об этом сообщает в четверг пресс-служба федеральной полиции Германии.

В общей сложности за 2021 год управление полиции Берлина зафиксировало 5 тыс. 12 нелегальных мигрантов, прибывших через Белоруссию, в основном это выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана.

С августа 2021 года ситуация на германо-польской границе остается напряженной, поскольку мигранты пытаются через Белоруссию попасть в Германию через Польшу. Граница Германии и Польши – так называемая шенгенская внутренняя граница, которую можно пересечь в любом месте и в любое время. Федеральная полиция ФРГ в настоящее время проводит в регионе усиленный пограничный контроль.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Германия Белоруссия

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