Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

США и Украина подписали хартию о стратегическом двустороннем сотрудничестве

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - США и Украина подписали обновленную хартию о стратегическом партнерстве стран, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Обновленная хартия о стратегическом партнерстве США и Украины, которую мы с главой МИД (Украины - ИФ) подписали сегодня, подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По его словам, в документе подчеркиваются ключевые области сотрудничества, в частности, вопросы безопасности и экономической трансформации Украины.

"США намерены помогать Украине стать энергетически независимой, добиться декарбонизации экономики, либерализации энергетического сектора. Также речь идет о диверсификации поставок энергоресурсов, интеграции с европейской системой электроснабжения, модернизации атомной сферы, отходе от использования угля", - отмечается в хартии.

Также в ней говорится о готовности США работать над тем, чтобы РФ "не использовала энергетику в качестве геополитического оружия".

Кроме того, США обязались "продолжать поддерживать усилия Украины по борьбе против коррупции".

"США и Украина согласны, что Киеву нужно продолжать проводить реформы, чтобы трансформировать страну и гарантировать светлое будущее для всего украинского народа", - подчеркивается в хартии.

Бликен также отметил, что Вашингтон обеспокоен "напряженностью на границе России и Украины", поскольку опасается "повторения событий 2014 года".

"Мы приветствуем сдержанность наших украинских партнеров и коллег, которую они продолжают демонстрировать, поскольку провокации, которые мы наблюдаем, исходят не от них, а со стороны России", - заявил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что администрация США работает с партнерами над тем, чтобы оказать давление на РФ и добиться продления соглашения о транзите российского газа через Украину.

"Мы также обсуждаем способы обеспечения безопасности энергетических поставок в Украину, что включает предоставление нового финансирования, чтобы помочь Украине диверсифицировать ее энергетические ресурсы", - сказал госсекретарь США.

Ранее американские СМИ опубликовали данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В их сообщениях говорится, что якобы в последнее время в соцсетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал перемещение российских войск вдоль украинских границ и увеличение их концентрации психологическим давлением на Украину и заявил, что украинская армия готова дать отпор любой внешней силе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что сообщения западных СМИ о стягивании российских войск к границе с Украиной, не соответствуют действительности.

США Украина Энтони Блинкен Дмитрий Кулеба

Новости по теме

Новости

MasterCard ожидает сильного роста финансовых показателей с 2022 по 2024 год

MasterCard ожидает сильного роста финансовых показателей с 2022 по 2024 год

Зеленский заявил, что психологическое давление со стороны России не действует на Украину

Зеленский заявил, что психологическое давление со стороны России не действует на Украину

Журнал People назвал актера Пола Радда самым сексуальным мужчиной мира

Журнал People назвал актера Пола Радда самым сексуальным мужчиной мира

Что произошло за день: среда, 10 ноября

ЕС намерен расширить санкции против Белоруссии на следующей неделе

Британские ВВС стали использовать базу в Греции для разведполетов у границ РФ

Пандемия коронавируса

ВОЗ отметила, что заболеваемость COVID-19 идет на спад почти по всему миру

Путин предложил Меркель наладить прямой диалог стран ЕС с Минском о миграционном кризисе

Путин предложил Меркель наладить прямой диалог стран ЕС с Минском о миграционном кризисе

Власти Польши не исключили полного закрытия границы с Белоруссией

Власти Польши не исключили полного закрытия границы с Белоруссией

Кремль счел неприемлемыми обвинения Москвы в причастности к кризису с мигрантами

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });