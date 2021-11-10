США и Украина подписали хартию о стратегическом двустороннем сотрудничестве

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - США и Украина подписали обновленную хартию о стратегическом партнерстве стран, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Обновленная хартия о стратегическом партнерстве США и Украины, которую мы с главой МИД (Украины - ИФ) подписали сегодня, подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По его словам, в документе подчеркиваются ключевые области сотрудничества, в частности, вопросы безопасности и экономической трансформации Украины.

"США намерены помогать Украине стать энергетически независимой, добиться декарбонизации экономики, либерализации энергетического сектора. Также речь идет о диверсификации поставок энергоресурсов, интеграции с европейской системой электроснабжения, модернизации атомной сферы, отходе от использования угля", - отмечается в хартии.

Также в ней говорится о готовности США работать над тем, чтобы РФ "не использовала энергетику в качестве геополитического оружия".

Кроме того, США обязались "продолжать поддерживать усилия Украины по борьбе против коррупции".

"США и Украина согласны, что Киеву нужно продолжать проводить реформы, чтобы трансформировать страну и гарантировать светлое будущее для всего украинского народа", - подчеркивается в хартии.

Бликен также отметил, что Вашингтон обеспокоен "напряженностью на границе России и Украины", поскольку опасается "повторения событий 2014 года".

"Мы приветствуем сдержанность наших украинских партнеров и коллег, которую они продолжают демонстрировать, поскольку провокации, которые мы наблюдаем, исходят не от них, а со стороны России", - заявил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что администрация США работает с партнерами над тем, чтобы оказать давление на РФ и добиться продления соглашения о транзите российского газа через Украину.



"Мы также обсуждаем способы обеспечения безопасности энергетических поставок в Украину, что включает предоставление нового финансирования, чтобы помочь Украине диверсифицировать ее энергетические ресурсы", - сказал госсекретарь США.

Ранее американские СМИ опубликовали данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В их сообщениях говорится, что якобы в последнее время в соцсетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал перемещение российских войск вдоль украинских границ и увеличение их концентрации психологическим давлением на Украину и заявил, что украинская армия готова дать отпор любой внешней силе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что сообщения западных СМИ о стягивании российских войск к границе с Украиной, не соответствуют действительности.