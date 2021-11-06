Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

МИД РФ подтвердил обсуждение темы Украины в ходе визита директора ЦРУ в Москву

МИД РФ подтвердил обсуждение темы Украины в ходе визита директора ЦРУ в Москву
Фото: Alexander Sayganov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Тема Украины обсуждалась во время недавнего визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он уточнил "Интерфаксу", что эта тема постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление. По словам Рябкова, особого значения тому, что обсуждалось в ходе пребывания Бернса в Москве, придавать не следует.

В миреCNN сообщил, что шеф ЦРУ посетил Москву для предупреждения РФ в отношении УкраиныCNN сообщил, что шеф ЦРУ посетил Москву для предупреждения РФ в отношении УкраиныЧитать подробнее

Комментируя заявления главы Объединенного комитета начальника штабов ВС США Марка Милли о том, что США не считают агрессивными действия российских военных вблизи границ с Украиной, Рябков сказал: "Я не знаю, насколько тональность меняется. Возможно, это зависит от того, кто именно дает комментарии, стилистика может быть разная, содержание одно и то же. Я бы это не воспринимал в плане какого-то сигнала нам".

Ранее Милли заявил, что российские войска каждый год проводят крупные военные учения. "Например, в прошлом апреле Россия провела весьма масштабные военные учения с участием около 50 тысяч военных", - добавил Милли.

В миреКиев опроверг сообщения о наращивании российских войск близ украинской границыКиев опроверг сообщения о наращивании российских войск близ украинской границыЧитать подробнее

При этом он сказал, что Вашингтон "пока что не знает, что означают эти учения", и продолжает следить за ситуацией в этом регионе.

Газета The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

Министерство обороны Украины опровергло информацию о возобновлении наращивания группировок вооруженных сил РФ вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений "Запад 2021".

США Украина МИД Сергей Рябков

Новости по теме

Новости

В Крыму отменили требование о ПЦР-тесте при наличии QR-кода для заселения в отели

Россияне смогут получить бесплатно второе высшее образование в области искусств

Пандемия коронавируса

За сутки в России выявлены рекордные 41,3 тыс. новых случаев коронавируса

За сутки в России выявлены рекордные 41,3 тыс. новых случаев коронавируса

Что случилось этой ночью: суббота, 6 ноября

Пандемия коронавируса

Большинство сотрудников скорой помощи в Облучье отозвали заявления об увольнении

Большинство сотрудников скорой помощи в Облучье отозвали заявления об увольнении

Что произошло за день: пятница, 5 ноября

Черные ящики с разбившегося под Иркутском Ан-12 передадут в Москву

Задымление на руднике в Кемеровской области ликвидировано

Пожар произошел на шахте "Таштагольская" в Кузбассе

Рошаль осудил увольнение сотрудников скорой помощи Облучья в знак протеста

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });