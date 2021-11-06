МИД РФ подтвердил обсуждение темы Украины в ходе визита директора ЦРУ в Москву

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Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Тема Украины обсуждалась во время недавнего визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он уточнил "Интерфаксу", что эта тема постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление. По словам Рябкова, особого значения тому, что обсуждалось в ходе пребывания Бернса в Москве, придавать не следует.

Комментируя заявления главы Объединенного комитета начальника штабов ВС США Марка Милли о том, что США не считают агрессивными действия российских военных вблизи границ с Украиной, Рябков сказал: "Я не знаю, насколько тональность меняется. Возможно, это зависит от того, кто именно дает комментарии, стилистика может быть разная, содержание одно и то же. Я бы это не воспринимал в плане какого-то сигнала нам".

Ранее Милли заявил, что российские войска каждый год проводят крупные военные учения. "Например, в прошлом апреле Россия провела весьма масштабные военные учения с участием около 50 тысяч военных", - добавил Милли.

При этом он сказал, что Вашингтон "пока что не знает, что означают эти учения", и продолжает следить за ситуацией в этом регионе.

Газета The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

Министерство обороны Украины опровергло информацию о возобновлении наращивания группировок вооруженных сил РФ вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений "Запад 2021".