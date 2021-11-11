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Что случилось этой ночью: четверг, 11 ноября

Предварительная дата саммита Байдена и Си Цзиньпина, подписание хартии о стратегическом партнерстве Украины и США, прогноз роста финансовых показателей MasterCard

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина предварительно запланировали на 15 ноября. Ранее в ноябре стало известно о решении США и КНР провести такой саммит. Официально его дату стороны пока не называют.

- США и Украина подписали хартию о стратегическом двустороннем сотрудничестве. Документ подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, указал госсекретарь Энтони Блинкен.

- MasterCard ожидает сильного роста финансовых показателей с 2022 по 2024 год. Компания прогнозирует, что маржа ее операционной прибыли в каждом году будет составлять не менее 50%. MasterCard оценивает потенциал рынка платежей, на котором остается много неиспользованных возможностей, в $255 трлн.

- Коалиция из 10 штатов подала иск на решение об обязательной вакцинации медработников в США. В документе утверждается, что это требование угрожает рабочим местам миллионов медицинских работников и может "усугубить тревожную нехватку" сотрудников учреждений здравоохранения.

- ЕС и США допустили санкции против авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Белоруссию. На этой неделе Евросоюз заявлял, что изучит возможности для применения санкций в отношении авиакомпаний третьих стран, которые задействованы в процессе нелегальной перевозки людей.

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