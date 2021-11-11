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Коалиция из 10 штатов подала иск на решение об обязательной вакцинации медработников в США

Коалиция из 10 штатов подала иск на решение об обязательной вакцинации медработников в США
Фото: Al Seib / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Коалиция из 10 штатов подала в суд на федеральное правительство США, чтобы попытаться заблокировать требование об обязательной вакцинации от COVID-19 медицинских работников, сообщило агентство Associated Press (AP).

В иске, поданном в федеральный суд штата Миссури, утверждается, что это требование угрожает рабочим местам миллионов медицинских работников и может "усугубить тревожную нехватку" сотрудников учреждений в области здравоохранения, особенно в сельских районах, где некоторые из этих работников не решаются делать прививки, говорится в сообщении.

По мнению АР, "это ознаменовало новый фронт сопротивления штатов, возглавляемых республиканцами, политике администрации президента Джо Байдена в отношении пандемии".

Новые правила администрации Байдена требуют, чтобы федеральные подрядчики обеспечили вакцинацию своих работников, и чтобы предприятия с более чем 100 сотрудниками были привиты или носили маски и еженедельно проходили тестирование на коронавирус. Требования должны вступить в силу 4 января.

Апелляционный суд 5-го округа США в Новом Орлеане уже временно заблокировал требование об обязательной вакцинации для бизнеса, заявив, что оно поднимает "серьезные законодательные и конституционные проблемы".

Отдельное требование, опубликованное на прошлой неделе федеральными центрами медицинской помощи и услуг Medicaid, требует вакцинации от COVID-19 более чем 17 млн работников примерно в 76 тысячах медицинских учреждений, которые финансируются государственными программами в сфере здравоохранения.

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