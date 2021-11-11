Премьер Литвы отказалась пускать мигрантов из Белоруссии, сославшись на решение ЕСПЧ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Литва руководствуется прецедентным решением Европейского суда по правам человека, предусматривающим исключения, разрешающие применять тактику возврата мигрантов, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Так она отреагировала на сообщения о том, что Еврокомиссия будет требовать изменения миграционных законов Польши, Латвии и Литвы, которые позволяют возвращать мигрантов в страны, откуда они перешли границу.

"Это не позиция Брюсселя... Есть прецедент Европейского суда по правам человека в деле Испании и Марокко, там ясно сформулированы процедуры, обстоятельства, в которых эта тактика может применяться. И как я понимаю, то, что происходит у восточных границ Польской республики и Литовской республики - это абсолютно то, о чем говорится в решении суда", - заявила Шимоните в четверг журналистам.

Накануне портал EUobserver сообщил, что ЕК может потребовать, чтобы Польша, Латвия и Литва внесли изменения в недавно принятые законы, которые позволяют вытеснять мигрантов на территорию Белоруссии.

С августа иностранцев, которые пытаются нелегально пересечь границу, разворачивают и направляют в пункты пограничного контроля Белоруссии или посольство в Минске. Всего в Литву из Белоруссии не были допущены 6320 человек. Эксперты утверждают, что такие действия можно считать вытеснением, что является нарушением европейской конвенции о правах человека.

Пограничники Литвы утверждают, что не вытесняют мигрантов, а не пропускают их на территорию страны. "Наш долг (...) защищать внешнюю границу ЕС, мы это и делаем, мы защищаем и свою национальную безопасность", - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

С начала года границу Литвы с Белоруссией нелегально перешли свыше 4,2 тыс. мигрантов, более 6 тыс. не были допущены на территорию республики.

Литва и другие европейские страны обвиняют белорусского президента Александра Лукашенко в намеренное организации перетока мигрантов через границу ЕС и называют это гибридной агрессией.