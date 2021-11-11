Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Премьер Литвы отказалась пускать мигрантов из Белоруссии, сославшись на решение ЕСПЧ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Литва руководствуется прецедентным решением Европейского суда по правам человека, предусматривающим исключения, разрешающие применять тактику возврата мигрантов, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

В миреЛукашенко пригрозил перекрыть газ по "Ямалу-Европе" в случае закрытия границ с БелоруссиейЛукашенко пригрозил перекрыть газ по "Ямалу-Европе" в случае закрытия границ с БелоруссиейЧитать подробнее

Так она отреагировала на сообщения о том, что Еврокомиссия будет требовать изменения миграционных законов Польши, Латвии и Литвы, которые позволяют возвращать мигрантов в страны, откуда они перешли границу.

"Это не позиция Брюсселя... Есть прецедент Европейского суда по правам человека в деле Испании и Марокко, там ясно сформулированы процедуры, обстоятельства, в которых эта тактика может применяться. И как я понимаю, то, что происходит у восточных границ Польской республики и Литовской республики - это абсолютно то, о чем говорится в решении суда", - заявила Шимоните в четверг журналистам.

Накануне портал EUobserver сообщил, что ЕК может потребовать, чтобы Польша, Латвия и Литва внесли изменения в недавно принятые законы, которые позволяют вытеснять мигрантов на территорию Белоруссии.

С августа иностранцев, которые пытаются нелегально пересечь границу, разворачивают и направляют в пункты пограничного контроля Белоруссии или посольство в Минске. Всего в Литву из Белоруссии не были допущены 6320 человек. Эксперты утверждают, что такие действия можно считать вытеснением, что является нарушением европейской конвенции о правах человека.

В миреЛитовские пограничники ночью не пропустили в страну группу из 35 мигрантов из БелоруссииЛитовские пограничники ночью не пропустили в страну группу из 35 мигрантов из БелоруссииЧитать подробнее

Пограничники Литвы утверждают, что не вытесняют мигрантов, а не пропускают их на территорию страны. "Наш долг (...) защищать внешнюю границу ЕС, мы это и делаем, мы защищаем и свою национальную безопасность", - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

С начала года границу Литвы с Белоруссией нелегально перешли свыше 4,2 тыс. мигрантов, более 6 тыс. не были допущены на территорию республики.

Литва и другие европейские страны обвиняют белорусского президента Александра Лукашенко в намеренное организации перетока мигрантов через границу ЕС и называют это гибридной агрессией.

Литва Белоруссия ЕСПЧ

Новости по теме

Новости

Бомбардировщики США провели учения в Европе с имитацией нанесения ударов

Умершие знаменитости

Умер отменивший апартеид в ЮАР экс-президент Де Клерк

Лукашенко пригрозил перекрыть газ по "Ямалу-Европе" в случае закрытия границ с Белоруссией

Лукашенко пригрозил перекрыть газ по "Ямалу-Европе" в случае закрытия границ с Белоруссией

Китайские СМИ узнали о трудностях США при сборе данных в окружении Си Цзиньпина

Китайские СМИ узнали о трудностях США при сборе данных в окружении Си Цзиньпина

В Белоруссии опровергли информацию о гибели ребенка-беженца на границе

Литовские пограничники ночью не пропустили в страну группу из 35 мигрантов из Белоруссии

Литовские пограничники ночью не пропустили в страну группу из 35 мигрантов из Белоруссии

В Германии зафиксирован антирекорд по числу заболевших COVID за сутки

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 251,4 млн

Илон Маск на этой неделе продал акции Tesla на $5 млрд

Илон Маск на этой неделе продал акции Tesla на $5 млрд

Что случилось этой ночью: четверг, 11 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });