Эстония форсирует обустройство границы с РФ из-за миграционного кризиса

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Эстония ускоряет строительство границы с Россией в связи с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Польшей и Литвой. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр внутренних дел Кристьян Яани.

"На сегодня физически уже готова пограничная инфраструктура на участке в 23,5 километра, который мы рассматриваем как наиболее рискованный с точки зрения нелегального перехода. Сейчас ведутся работы на следующем участке длиной в 39 километров. Строительство объектов на восточной границе Эстонии идет очень хорошо и, скорее всего, будет завершено раньше, чем планировалось", - сказал глава МВД.

Департамент полиции и пограничной охраны ведет переговоры со строителями о возможности ускорить обустройство границы. "Мы сдвинули вперед на шесть месяцев сроки целого ряда тендеров по строительству инфраструктуры на границе и закупок техники для наблюдения за границей", - сообщил Яани.

По его словам, МВД договорилось с министерством обороны о сооружении на границе временных укреплений. "Мы знаем о критически важных точках на линии границы и заранее доставим временные укрепления туда, где они понадобятся", - сказал Яани.

Согласно ранее утвержденному плану строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году. Длина пограничной линии составляет 338 километров, 76 из них проходят по реке Нарва и 127 километров – по Чудскому озеру. Сухопутная граница в 135 км проходит в основном по труднопроходимой местности и в лесных районах, где природа служит естественным заслоном для нарушителей. Застроить необходимо пограничную инфраструктуру на 115 км.

Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница.

Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила шаг Таллина как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала подпись под договором. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.