Литовские пограничники ночью не пропустили в страну группу из 35 мигрантов из Белоруссии

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщила о попытке группы мигрантов численностью около 35 человек нелегально пересечь белорусско-литовскую границу.

Глава службы Рустамас Любаевас заявил государственному телеканалу LRT, что мигрантов не пропустили в страну, продолжается наблюдение с воздуха.

Он отметил, что на границе пограничники зафиксировали две группы мигрантов, всего 30-40 человек. "Также у нас есть данные, что по крайней мере одна из этих групп окружена белорусскими пограничниками", - добавил он.

Ситуация с мигрантами осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас накануне заявил, что, вероятно, на границе с Белоруссией сосредоточены около 1 тыс. нелегальных мигрантов, он не исключил, что их могут начать вытеснять в Литву.

В этом году границу двух стран нелегально перешли свыше 4,2 тыс. мигрантов, более 6 тыс. не впустили.