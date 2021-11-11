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Елизавета II примет участие в публичных мероприятиях впервые после "медицинской" паузы

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Королева Елизавета II на грядущих выходных примет участие в церемонии памяти жертв Первой и Второй мировой войны. Об этом сообщают в четверг британские СМИ со ссылкой на Букингемский дворец.

Таким образом, Елизавета II впервые после двухнедельного перерыва, предписанного ей врачами, будет участвовать лично в публичном мероприятии.

Согласно Букингемскому дворцу, королева 14 ноября будет присутствовать на мероприятиях у военного мемориала Кенотаф по случаю Воскресенья памяти, когда в Великобритании чтят память жертв Первой и Второй мировой войны, а также более поздних военных конфликтов.

В конце октября в Букингемском дворце сообщили, что Елизавета II в соответствии с рекомендациями медиков как минимум две недели будет работать в облегченном режиме.

До этого 95-летняя королева Елизавета II провела ночь в больнице. Перед госпитализацией она отменила визит в Северную Ирландию. Представитель Букингемского дворца тогда сообщил, что "проведены некоторые предварительные обследования".

Позже британский премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что у королевы Великобритании Елизаветы II нет каких-либо серьезных проблем со здоровьем. "Она просто следует советам врачей и немного отдыхает, и я полагаю – это важно. Я уверен, что вся наша страна желает ей всего хорошего", - добавил премьер.

Елизавета II Великобритания

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