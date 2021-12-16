Елизавета II отменила семейный прием перед Рождеством из-за "омикрона"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II из-за "омикрона" отменила семейный предрождественский ланч в Виндзорском замке, который намечался на начало следующей недели, передает ВВС. Это мерприятие проводится ежегодно, на него могут собраться до 50 членов королевской семьи.

Источник вещательной корпорации сказал, что ланч отменили, поскольку из-за него возник бы риск срыва планов на Рождество слишком у многих людей.

Недавно главный медицинский советник Англии профессор Крис Уитти рекомендовал англичанам участвовать только в действительно важных мероприятиях, чтобы снизить риски заразиться. В офисе премьер-министра Бориса Джонсона тоже решили отменить рождественский корпоратив на Даунинг-стрит, 10, на фоне скандала в связи с прошлогодней вечеринкой, которую министры втайне провели, несмотря на действовавшие тогда запреты. На этом фоне ВВС расценивает решение королевы в том числе как публичное высказывание, пример подданным.

В 2020 году семейный ланч в Виндзоре тоже был отменен из-за пандемии.

Королева собирает родню раз в год перед тем, как уехать на зимний отдых в резиденцию Сандрингем в Норфолке. Кроме ее детей, внуков и правнуков на ланч обычно презжают ее кузены - герцог Глостерский, герцог Кентский и принц Майкл Кентский.

Для Елизаветы это будет первое Рождество, которое она встретит без мужа. Прошлое Рождество они впервые встретили вдвоем, без других родственников.

С начала пандемии Елизавета II изолировалась в Виндзорском замке в так называемом "пузыре Ее Величества" (HMS Bubble). Она работала с документами, участвовала в видео-конференциях, проводила телефонные беседы. Ее обслуживали 24 человека, по 12 человек в смену, по три недели через три. Перед началом смены они в течение недели самоизолировались и сдавали тест на коронавирус.

В октябре 2020 года королева впервые прервала самоизоляцию и встретилась с военными экспертами из лаборатории Портон-Даун, которые непосредственно работали по делу об отравлении Скрипалей "Новичком".

В январе Елизавета привилась от коронавируса. 9 апреля умер герцог Эдинбургский.

Елизавета после траура продолжила участвовать в различных мероприятиях, но осенью она по рекомендации врачей больше отдыхать стала отказываться от участия во встречах и от поездок.