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НАСА назвало имя последнего члена экипажа четвертой миссии SpaceX к МКС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Астронавт NASA Джессика Уоткинс присоединится к экипажу четвертой миссии космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС), намеченной на апрель 2022 года, об этом сообщило НАСА.

"НАСА назначило астронавта Джессику Уоткинс бортинженером будущей миссии космического управления Crew Dragon-4, четвёртой миссии по отправке экипажа на корабле Crew Dragon к МКС", - говорится в сообщении.

По данным управления, Уоткинс стала астронавтом в 2017 году, пройдя все необходимые испытания Комитета по отбору астронавтов НАСА. Этот полёт в космос станет первым в её карьере.

Помимо неё в состав экипажа входят астронавты НАСА Челл Линдгрен (командир экипажа) и Роберт Хайнс (пилот), а также астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти.

Экипаж корабля Crew Dragon-4 отправится к МКС в апреле 2022 года на ракете-носителе SpaceX Falcon-9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. По плану астронавты проведут на станции 6 месяцев.

В данный момент на станции находится семь человек, среди них прибывшие 12 ноября в рамках пилотируемой миссии SpaceX к МКС Crew Dragon-3 представители НАСА Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер. Они будут работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года. Помимо экипажа Crew Dragon-3 на МКС находятся астронавт НАСА Марк Ванде Хай и космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

НАСА МКС SpaceX Джессика Уоткинс

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