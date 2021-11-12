Spotify купит ведущего мирового дистрибьютора аудиокниг Findaway

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Шведская Spotify Technology SA, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, сообщила, что купит американскую Findaway, одного из мировых лидеров в области дистрибуции цифровых аудиокниг.

В результате слушатели Spotify получат доступ к аудиокнигам.

Финансовые условия сделки не разглашаются. Планируется, что она будет закрыта до конца 2021 года после получения одобрений регулирующих органов.

Штаб-квартира Findaway останется в городе Солон (штат Огайо), а руководить ею продолжит основатель и гендиректор Митч Кролл, который будет подчиняться руководителю направления аудиокниг в Spotify Ниру Цихерману.

Spotify - самый популярный в мире стриминговый аудиосервис по подписке с аудиторией, насчитывающей более 381 млн ежемесячно активных пользователей. Компания присутствует в 178 странах.