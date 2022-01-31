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Сервис Spotify начнет отмечать подкасты с обсуждением COVID-19

Сервис Spotify начнет отмечать подкасты с обсуждением COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Стриминговый сервис Spotify добавит специальные пометки к выпускам подкастов, в которых обсуждается тема коронавируса. Об этом говорится в заявлении сооснователя сервиса Дэниэла Эка на сайте компании.

"Мы работаем над добавлением пометки к каждому выпуску подкастов, которые содержат обсуждение коронавируса. Это предупреждение направит пользователей на наш портал, посвященный коронавирусу, - ресурсу, который предоставляет легкий доступ к фактам, основанным на данных, актуальной информации, которой делятся ученые, врачи, академики и органы общественного здравоохранения по всему миру", - говорится в сообщении.

Обновление будет доступно во всех странах, где пользуются Spotify.

Сервис Spotify работает в России с лета 2020 года. На сегодняшний день Spotify насчитывает более 381 млн пользователей.

COVID-19 Spotify Коронавирус

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