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Побывавший в суборбитальном полете Blue Origin турист разбился на самолете

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Член туристического экипажа, отправившегося в октябре в суборбитальный полет на ракете New Shepard частной аэрокосмической компании Blue Origin, вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври погиб в результате крушения самолета, сообщила Blue Origin в твиттере.

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"Мы разбиты известием о неожиданной гибели Глена де Ври. Он дал так много жизненной энергии всей команде Blue Origin и своим коллегам по экипажу. Его страстью к полетам, благотворительной деятельностью и увлеченностью делом будут восхищаться", - говорится в заявлении компании.

По информации Федерального управления гражданской авиации США, самолет Cessna-172, которым управлял де Ври, направлялся из аэропорта округа Эссекс в аэропорт округа Сассекс. В ходе полета, примерно в 15:00 по местному времени (23:00 мск), самолет был объявлен без вести пропавшим. Впоследствии выяснилось, что Cessna-172 потерпел крушение в лесистой местности рядом с озером Кема в штате Нью Джерси. Помимо Глена в самолете находился пассажир - 54-летний Томас Фишер.

Согласно отчету управления, причины и обстоятельства крушения пока неизвестны.

Суборбитальный полет на ракете New Shepard состоялся 13 октября этого года. Он продлился примерно 11 минут. За это время, после вертикального разгона, спускаемый аппарат с туристами на борту набрал высоту примерно 105 км.

США Blue Origin New Shepard Глен де Ври

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