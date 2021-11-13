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Группа конгрессменов предложила не пускать на рейсы внутри США без прививки или теста

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - 36 американских конгрессменов обратились к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором призвали сделать обязательной вакцинацию против COVID-19 для всех пассажиров внутренних авиарейсов или обязать их предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Об этом в своем твиттере сообщил один из подписантов, член Палаты представителей Дон Байер.

"Это необходимый и давно назревший шаг к тому, чтобы все американцы чувствовали себя в безопасности и уверенно во время путешествий и уменьшали шансы на еще один разрушительный зимний всплеск инфекции", - говорится в письме членов Конгресса.

8 ноября Соединенные Штаты ввели новые требования, в соответствии с которыми почти все иностранные граждане, прилетающие в страну, должны быть вакцинированы или иметь отрицательный тест на COVID-19.

В письме, подписанном высокопоставленными демократами, это требование было высоко оценено. В нем также говорилось: "Применение аналогичных стратегий к внутренним воздушным перевозкам обеспечит американцам возможность безопасно путешествовать, чтобы увидеть своих близких во время праздников, а также ограничит внедрение и распространение COVID-19 в домашних условиях от посещения семьи и друзей".

Как сообщалось, на этой неделе коалиция из десяти штатов подала в суд на федеральное правительство США, чтобы попытаться заблокировать требование об обязательной вакцинации от COVID-19 медицинских работников.

В иске, поданном в федеральный суд штата Миссури, утверждается, что это требование угрожает рабочим местам миллионов медицинских работников и может "усугубить тревожную нехватку" сотрудников учреждений в области здравоохранения, особенно в сельских районах, где некоторые из этих работников не решаются делать прививки.

Новые правила администрации Байдена требуют, чтобы федеральные подрядчики обеспечили вакцинацию своих работников, а предприятия с более чем 100 сотрудниками обеспечили их вакцинацию либо обязали носить маски и еженедельно проходить тестирование на коронавирус.

Ранее апелляционный суд пятого округа США в Новом Орлеане уже временно заблокировал требование об обязательной вакцинации для бизнеса, заявив, что оно поднимает "серьезные законодательные и конституционные проблемы".

Хроника 09 января 2020 года – 13 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
США Коронавирус

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