Суд в США приостановил требование об обязательной вакцинации в крупных компаниях

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный апелляционный суд Нового Орлеана (штат Луизиана) в субботу приостановил действие распоряжения администрации США, предусматривающее введение требований по вакцинации от COVID-19 в насчитывающих 100 или более сотрудников компаний.

По сообщению Bloomberg, такое решение суд принял, получив иски от десятков компаний. Также против обязательной вакцинации выступили прокуратуры Техаса, Луизианы, Юты и Южной Каролины.

В суде потребовали от администрации США не позже понедельника предоставить пояснения к своему решению.

В апелляционном суде мотивировали такой шаг тем, что истцы "дали основания полагать, что могут быть серьезные опасения по поводу законности принятых мер и соответствия их конституции". По версии истцов, исполнительная власть США не имеет права обязывать сотрудников к вакцинации, а в случае отказа от прививки - по сути, - лишать их работы.

Американские СМИ отмечают, что такой поворот событий - сильный удар по президенту США Джо Байдену и его стратегии по борьбе против пандемии COVID-19.

Ранее в ноябре Белый дом объявил, что с 4 января 2022 года обязательная вакцинация будет касаться сотрудников компаний, насчитывающих от 100 человек. Сотрудники, не желающие прививаться, должны будут минимум раз в неделю в обязательном порядке проходить тестирование на коронавирус.