Участники конференции CОР26 пришли к соглашению по климату

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Делегации из почти 200 стран согласовали в субботу вечером новое глобальное соглашение на конференции ООН по климату (CОР26) в Глазго, сообщают британские СМИ.

Цель соглашения - подтолкнуть страны к тому, чтобы взять на себя более масштабные обязательства по ограничению вредных выбросов в атмосферу к 2030 году. Еще одна цель - суметь ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. При этом сейчас этот показатель уже составляет 1,1 градуса.

Достигнутое в Глазго соглашение сформулировано значительно мягче, нежели планировалось изначально. В частности, в последний момент Индия настояла на модификации части соглашения, которая касается угля. Так, в финальной версии говорится о необходимости "постепенно сокращать" использование угля, тогда как первоначально планировалось призвать к тому, чтобы "прекратить" использовать этот энергоресурс.

СМИ отмечают, что очень многие страны считают достигнутые договоренности слишком слабыми, однако делегациям пришлось согласиться на такой вариант, так как возможности добиться более "мощного" текста не просматривалось.

Генсек ООН Антониу Гутерриш завил, что считает достигнутые договоренности недостаточными.

"Итоги COP26 - это компромисс, который отражает интересы, противоречия и уровень политической воли (решать проблему климата - ИФ) в сегодняшнем мире", - написал он в твиттере.

По его словам, это важный шаг, однако также необходимы экстренные действия.

"Битва за климат - это дело нашей жизни, и мы должны добиться успеха", - добавил Гутерриш.

The #COP26 outcome is a compromise, reflecting the interests, contradictions & state of political will in the world today.



It's an important step, but it's not enough.

It's time to go into emergency mode.



The climate battle is the fight of our lives & that fight must be won. pic.twitter.com/NluZWgOJ9p — António Guterres (@antonioguterres) November 13, 2021

Конференция затянулась из-за того, что страны-участницы не сразу пришли к компромиссу о финальном документе. Многие делегаты указывали, что он должен быть более жестким, чем предложенный черновой вариант, и оставлять четкое впечатление того, что страны нацелены на достижение цели - ограничение глобального потепления 1,5 градусами Цельсия в соответствии с Парижским соглашением.