Джонсон и фон дер Ляйен довольны итогами конференции ООН по климату

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Британский премьер Борис Джонсон заявил, что считает успешной прошедшую в Глазго конференцию ООН по климату (COP26).

"Достигнутое соглашение - большой шаг вперед. Мы получили первое в мире международное соглашение, в котором говорится о необходимости сокращать использование угля. Также у нас есть дорожная карта, чтобы ограничить глобальное потепление 1,5 градусами", - цитируют Джонсона британские СМИ.

Ранее именно пункт об угле вызвал наибольшие споры среди участников конференции. Так, изначально планировалось, что в соглашении будет указана необходимость отказываться от использования угля. Однако такие страны, как Индия и Китай, выступили против. В итоге формулировку смягчили: в документе говорится о "постепенном сокращении" использования этого энергоресурса.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, заявила, что конференция - "шаг в правильном направлении", так как поможет бороться с глобальным потеплением, даст дополнительное финансирование проектам по сохранению климата и, наконец, позволила убедиться, что страны будут соблюдать Парижское соглашение по климату.

Она также отметила, что COP26 отправляет ясный сигнал о том, что эпоха субсидирования ископаемых энергоресурсов, а также сжигаемого без улавливания углерода угля подошла к концу.

ЕС в последние месяцы на фоне высоких мировых цен на энергоносители стал особенно активно говорить о необходимости перехода на возобновляемые энергоресурсы.

Делегации из почти 200 государств согласовали в субботу вечером новое глобальное соглашение по климату. Цель документа - подтолкнуть страны к тому, чтобы взять на себя более масштабные обязательства по ограничению вредных выбросов в атмосферу к 2030 году. Еще одна цель - суметь ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. При этом сейчас этот показатель уже составляет 1,1 градуса.