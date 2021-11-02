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Несколько массовых захоронений мирных жителей обнаружены в Донбассе

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Донецке и Луганске заявляют об эксгумации тел сотен мирных жителей из нескольких массовых захоронений, устроенных во второй половине 2014 года.

Глава "Рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии" Анна Сорока сообщила журналистам в Луганске, что на территории самопровозглашенной Луганской народной республики в окрестностях населенных пунктов Сабовка, Краснодон, Первомайск, Видное и Славяносербск были обнаружены пять массовых захоронений, устроенных в первые месяцы конфликта в Донбассе.

"Всего за время работы группы, а это три месяца, были подняты 267 останков. Первичный осмотр тел, остатков одежды позволяет говорить, что это - гражданское население, мирные жители республики, погибшие летом-осенью 2014 года в результате украинской агрессии", - сказала Сорока.

Тем временем омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова также заявила журналистам об обнаружении массового захоронения мирных жителей.

"Обнаружены и эксгумированы останки 47 тел. Они принадлежат мирным жителям, погибшим в результате боевых действий", - сказала омбудсмен.

Личности некоторых погибших уже установлены. Останки переданы родственникам для перезахоронения.

Донбасс ДНР ЛНР Украина

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